27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Avrupa'da havacılık krizi! Personel Frankfurt'ta eylem düzenliyor
Avrupa'nın havacılık sektörünü felç eden "personel eksikliği" krizi, Almanya'da grev getirdi. Maaşlar ve çalışma koşullarında iyileştirme isteyen havacılık personeli eylem düzenledi. Çalışanlar bugün de frankfurt'ta sokağa çıkarak eylem düzenliyor. Lufthansa, sendikanın açıkladığı grev nedeniyle Frankfurt'ta 678 uçuşun iptal edildiğini bildirdi.