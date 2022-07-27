27 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Avrupa'da havacılık krizi! Personel Frankfurt'ta eylem düzenliyor

Avrupa'da havacılık krizi! Personel Frankfurt'ta eylem düzenliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2022 11:57
Avrupa'nın havacılık sektörünü felç eden "personel eksikliği" krizi, Almanya'da grev getirdi. Maaşlar ve çalışma koşullarında iyileştirme isteyen havacılık personeli eylem düzenledi. Çalışanlar bugün de frankfurt'ta sokağa çıkarak eylem düzenliyor. Lufthansa, sendikanın açıkladığı grev nedeniyle Frankfurt'ta 678 uçuşun iptal edildiğini bildirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa’da havacılık krizi! Sokağa indiler
Avrupa'da havacılık krizi! Sokağa indiler
İstanbul’da tarihi açılış! Türkiye’nin kritik görevi
İstanbul'da tarihi açılış! Türkiye'nin kritik görevi
Bir kahramanın hikayesi!
Bir kahramanın hikayesi!
YKS tercihleri başladı!
YKS tercihleri başladı!
FETÖ’den takipten kaçış genelgesi!
FETÖ'den takipten kaçış genelgesi!
CENTCOM Türkiye’nin sabrını zorluyor!
CENTCOM Türkiye’nin sabrını zorluyor!
25 terörist yok edildi!
25 terörist yok edildi!
Türkiye Şehitlerini uğurluyor...
Türkiye Şehitlerini uğurluyor...
İşte Salihe Aydeniz kararı!
İşte Salihe Aydeniz kararı!
33 yıl suçsuz yere hapis yattı!
33 yıl suçsuz yere hapis yattı!
Koalisyonların vazgeçilmezi: Siyasi kriz
Koalisyonların vazgeçilmezi: Siyasi kriz
İstanbul’da tarihi açılış!
İstanbul'da tarihi açılış!
Daha Fazla Video Göster