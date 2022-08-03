03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Avrupa’da başörtü ayrımcılığı! İş başvurularında başörtülülere ret
Almanya, Hollanda ve İspanya'da yapılan araştırmalara göre, başörtülü kadınların iş başvurularında reddedilme olasılığının, diğer kişilere göre 3 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya sokaklarına çıktı başörtülü kadınlara yaşadıkları zorlukları sordu. İşte cevaplar…