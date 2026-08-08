Mekke anlaşması sonrası İran'dan kritik mesajlar: Radikal kanat tepkili diplomasi cephesi temkinli

Bölgesel istikrarın tesisi yolunda atılan tarihi Mekke Anlaşması, Orta Doğu denkleminde kartların yeniden karılmasına neden olurken; gözler anlaşmaya Suudi Arabistan'ın dahil olmasıyla birlikte Tahran'ın vereceği tepkiye çevrildi. İran cephesinden gelen ilk değerlendirmeler, ülkede anlaşmaya dair derin bir görüş ayrılığı yaşandığını ortaya koydu. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, Mekke Anlaşması’nın İran kamuoyunda ve siyasi çevrelerinde nasıl yankılandığını, radikal grupların tepkilerini ve diplomasi trafiğinin perde arkasını A Haber ekranlarında aktardı.