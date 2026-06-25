Keşan Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

CHP'li belediyelerde bir istifa haberi daha geldi. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. A Haber muhabiri Vedat Sezer son gelişmeleri canlı yayında aktardı.