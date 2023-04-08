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Atıklar kağıda dönüşüyor! Geri dönüşüme büyük katkı

A Haber
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Giriş: 08.04.2023 10:08
İstanbul Kağıthane'de el yapımı kağıt atölyesinde ölmeye yüz tutmuş kağıt ustalığı yaşatılarak atıkların kağıda dönüşümüyle sıfır atık projesine katkı sağlanıyor. Çocuklarda atölyede eğitim alıp sıfır atık projesine küçük yaşta katkı sağlıyorlar.
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