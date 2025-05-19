Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı yer! Kurtuluşun ilk adımı Tütün İskelesi’ne atıldı!

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a ilk adımı Tütün İskelesi’ne attı ve kurtuluş ateşi yakıldı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Tarih Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan önemli değerlendirmelerde bulundu.

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