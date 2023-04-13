Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan Kılıçdaroğlu'na liste bombardımanı

Türkiye artık adım adım seçime ilerlerken yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizi sonrası şimdi de liste krizi patlak verdi. Koalisyonun küçük ortaklarından yaklaşık 40 ismin CHP listelerinden aday gösterilmesi ve bu isimlerin arasında FETÖ ve PKK destekçisi isimlerin de olması CHP tabanındaki Atatürkçüleri rahatsız etti. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu listeler konusunda topa tutarken, 30'a yakın Atatürkçü vekil adayının hiçbirine listelerde yer verilmediğinin altını çizdi. CHP İzmir 1. bölge 1. sıradan aday gösterilen Yüksel Taşkın'ın "Kemalizm ırkçılıktır" sözlerini de eleştiren Bozkurt "3 maymunu oynayamam. Kemalizm ırkçılıktır diyen bir adam mecliste olmamalı." ifadelerini kullandı. CHP'nin Atatürkçü çizgiden çıktığını söyleyen Bozkurt, "Atatürkçüleri hapse atanları aday yaptılar" diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi. İşte detaylar...