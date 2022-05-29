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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikimi! Törene katılan vatandaş: Bizler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destekliyoruz
İlk fidan dikimi için törene gelen 61 yaşındaki olan Metin Çalahan, "Burası bilindiği gibi eski Atatürk Havalimanı. Yeni yapılan İstanbul Havalimanı dünyanın sayılı örneklerinden bir tanesi. Orası yapıldıktan sonra burası şehir merkezinde kalan bir alan olduğu için buraya millet bahçesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak bu proje destek vermek için ağaç dikmek için İstanbul'u daha yeşillendirmek amacıyla buraya geldik. Bizler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekliyoruz." dedi.
Metin Çalahan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hatırlanacağı üzere 2013 yılında Taksim'de Gezi olaylarında 3-5 tane ağaç kesildi diye olay çıkardılar. Orada olay çıkaran insanlar burada yoklar, göremiyoruz onları. Ağaçlar için onları burada olması gerekmez mi? Burada binlerce ağaç dikilecek. Onlarında buraya gelip ağaç dikmeleri gerekmiyor mu?
Ben onları burada görmek istiyorum ama göremiyorum. Buraya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek ve burada binlerce ağaç dikilecek. Hani neredeler? Yoklar burada."