Asrın yolsuzluk davasında şok gerçekler: Kargo paketlerinden çıkan paralar ve baskı iddiaları ortalığı karıştırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında ikinci haftaya girilirken, Silivri’de adeta bir hukuk savaşı yaşanıyor. Sanık kürsüsündeki isimlerin birbirini suçladığı, kargo paketleriyle taşınan paraların havada uçuştuğu ve yargılamaya müdahale iddialarının damga vurduğu duruşmada tansiyon bir an olsun düşmedi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, kirli çamaşırların bir bir döküldüğü o sıcak bölgeden en çarpıcı detayları ve tarihi tanıklıkları aktardı.