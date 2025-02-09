Asrın inşasında 182 bin kişi sahada

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedeler için dünyanın en büyük şantiye alanını kurdu. TOKİ ve Emlak Konut GYO koordinasyonunda 11 ilde 174 bölgede, 182 bin mimar, mühendis ve işçi 7/24 çalışıyor. Kahramanmaraş’ta 1.213 konut, 1.318 dükkan, Hatay’da 24.590 konut, 4.366 ticari alan inşa ediliyor. TOKİ ve Emlak Konut mühendisleri, tek amaçlarının depremzedeleri en kısa sürede evlerine kavuşturmak olduğunu vurguluyor. Şantiyelerde kule vinçlerin ışıkları hiç sönmezken, ekipler gece gündüz aralıksız çalışmaya devam ediyor.