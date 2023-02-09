09 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Asrın felaketinde mucizeler peş peşe: 88 saat sonra sağ kurtuldular

Asrın felaketinde mucizeler peş peşe: 88 saat sonra sağ kurtuldular

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2023 20:57
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazı altında kalan 74 yaşındaki "Remzi" isimli kişi, 87 saat sonra sağ çıkarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde ise bir vatandaş 88 saat sonra sağ kurtuldu. 23 yaşındaki Yiğit Akar isimli genç de Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki enkazdan sağ olarak kurtarıldı. O anlar A Haber canlı yayınında saniye saniye görüntülendi.
Asrın felaketinde mucizeler peş peşe
Asrın felaketinde mucizeler peş peşe
Başkan Erdoğan’dan hastaneye ziyaret
Başkan Erdoğan'dan hastaneye ziyaret
Başkan Erdoğan’dan çadırkente ziyaret
Başkan Erdoğan'dan çadırkente ziyaret
Hiçbir vatandaşımız konutsuz kalmayacak
"Hiçbir vatandaşımız konutsuz kalmayacak"
Deprem felaketinde 85 saat sonra yeni mucizeler!
Deprem felaketinde 85 saat sonra yeni mucizeler!
Başkan Erdoğan Osmaniye’de!
Başkan Erdoğan Osmaniye'de!
Enkazdan çıkıp yardıma koştu! PÖH sahada
Enkazdan çıkıp yardıma koştu! PÖH sahada
Başkan Erdoğan, çadır kentti ziyaret etti
Başkan Erdoğan, çadır kentti ziyaret etti
İşte dünyanın konuştuğu fay kırığı
İşte dünyanın konuştuğu fay kırığı
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!
7,6 depremden yeni görüntü!
7,6 depremden yeni görüntü!
Depremzede çocuklara terapi!
Depremzede çocuklara terapi!
Daha Fazla Video Göster