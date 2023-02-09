09 Şubat 2023, Perşembe
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Asrın felaketinde mucizeler peş peşe: 88 saat sonra sağ kurtuldular
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazı altında kalan 74 yaşındaki "Remzi" isimli kişi, 87 saat sonra sağ çıkarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde ise bir vatandaş 88 saat sonra sağ kurtuldu. 23 yaşındaki Yiğit Akar isimli genç de Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki enkazdan sağ olarak kurtarıldı. O anlar A Haber canlı yayınında saniye saniye görüntülendi.