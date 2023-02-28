28 Şubat 2023, Salı
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Asrın felaketinde 23. gün! Bakan Kurum ve Bakan Akar’dan önemli açıklamalar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antakya AFAD‘da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, “582 bin bağımsız bölümde 202 bin binanın ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Defne depreminden sonra Hatay’da hasar tespit çalışmalarını yeniden yürüteceğiz, binalar bir kez daha incelenecek. 2 bin 212 konutun inşa süreci başladı. 2 bin 663 konutun ihaleleri yapıldı. Böylece şubat ayı içinde 14 bin 500 konutun yapımına başlamış olacağız.” derken Bakan Akar, “Mehmetçik ilk andan itibaren seferber oldu. TSK 57 tabur, 40 binden fazla personel deprem bölgesinde görevli. Suriye’den Türkiye’ye doğru göç yok iddialar asılsız.” ifadelerini kullandı.