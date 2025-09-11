Askeri endüstride alternatif ülke arayışı! Türkiye ciddi şekilde öne çıkıyor

İsrail’in dün Katar’ın başkenti Doha’ya yaptığı saldırı gündeme bomba gibi düşerken Siyonist ordu bugünde Yemen’in başkentine saldırı düzenledi. ABD’nin Ortadoğu’da bir numaralı müttefikleri arasında yer alan Katar’a yapılan bu saldırıyla, ABD silahlarının İsrail’e karşı kullanamayışı askeri iş birliğinde soru işaretleri oluşturdu. Konuya ilişkin Ürdün’den A Haber canlı yayınına bağlanan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, “Batı'ya yaslanarak trilyonlarca dolar silah da alsanız onlara karşı kullanmanız mümkün değil. Dolayısıyla burada Türkiye gibi ülkelerin önemi daha da artıyor.” dedi.