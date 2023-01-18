Aşılarda yan etki tartışması! ABD’den dikkat çeken araştırma

Dünya üç yılı aşkın süredir koronavirüsle mücadele ederken aşıda yan etki soruları gündemde yer bulmaya devam ediyor. ABD son aylarda yaşlılarda artan inme vakalarının aşının yan etkisiyle bağlantısını araştırdı. Buna göre aşı ile söz konusu hastalık arasında bir bağlantı bulunmuyor.

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