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Aşılarda yan etki tartışması! ABD’den dikkat çeken araştırma

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Giriş: 18.01.2023 09:10
Dünya üç yılı aşkın süredir koronavirüsle mücadele ederken aşıda yan etki soruları gündemde yer bulmaya devam ediyor. ABD son aylarda yaşlılarda artan inme vakalarının aşının yan etkisiyle bağlantısını araştırdı. Buna göre aşı ile söz konusu hastalık arasında bir bağlantı bulunmuyor.
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