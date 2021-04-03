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Aşı orucu bozar mı | Ramazan ayına sayılı günler kaldı! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan flaş açıklama

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Giriş: 03.04.2021 09:28
Güncelleme:03.04.2021 09:32
Koronavirüs aşısı orucu bozar mı | Koronavirüs pandemisini bitirmesi beklenen Kovid-19 aşılarının koruma gücü umut veriyor. Türkiye aşılamada dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi. Sinovac ve BioNTech aşılarını tercih eden Türkiye'de, aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. Mübarek Ramazan ayında da aşı çalışmaları devam edecek. Vatandaşlar oruçluyken aşı olunup olunamayacağını merak ediyor. Peki oruçluyken aşı yaptırılır mı? İşte merakla beklenen sorunun yanıtı...
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