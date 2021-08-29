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Aşı olmayan öğrenciye PCR testi zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Özer yanıtladı

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Giriş: 29.08.2021 02:02
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yüz yüze eğitim 6 Eylül Pazartesi itibariyle başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, her türlü önlemin alındığını açıkladı. Peki öğrencilerin Kovid-19 aşı olma zorunluluğu var mı? Aşı olmayanlara PCR testi yaptırmak zorunlu mu? Bu iki soruya en net yanıt Bakan Özer'den geldi.

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Aşı olmayan öğrenciye PCR testi zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Özer yanıtladı
Aşı olmayan öğrenciye PCR testi zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Özer yanıtladı
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