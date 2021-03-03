Aşı mutasyona karşı etkili mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi A Haber'de yanıtladı

Son dakika haberi... Türkiye, Çin'den gelen Sinovac aşısının etkinliğini açıkladı. Sinovac aşının etkinliğinin yüzde 83,5 olduğu kanıtlandı. Çin'in Sinovac aşısı hastaneye yatışı ise yüzde 100 önlüyor. Salgın aşılama ile hangi oranda kontrol altına alınabilir? Aşı mutasyonlu virüs üzerinde de etkili mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika haberi... Türkiye, Çin'den gelen Sinovac aşısının etkinliğini açıkladı. Sinovac aşının etkinliğinin yüzde 83,5 olduğu kanıtlandı. Çin'in Sinovac aşısı hastaneye yatışı ise yüzde 100 önlüyor. Salgın aşılama ile hangi oranda kontrol altına alınabilir? Aşı mutasyonlu virüs üzerinde de etkili mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber canlı yayınında yanıtladı.