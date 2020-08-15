Aşı ile ilgili müjdeli Sivas'tan geldi! Kene kabusu sona eriyor

Keneden dolayı bu yıl 60'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız, kırım kongo kanamalı ateşi hastalığının aşında sona gelindiğini açıkladı. Yıldız, Eylül ayından insanlar üzerinde aşının denemelerine başlanacağını ifade etti.

Keneden ölümlere karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde denenecek!

Kene ısırması sonucu ortaya çıkan kırım kongo kanamalı ateşi hastalığından Türkiye'de bu yıl 60'dan fazla kişi hayatı kaybetti.

Hastalığın önüne geçmek için aşı çalışmalarına hız verildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız, geliştirilen aşının eylül ayında insanlar üzerinde deneneceğini açıkladı.

Profesör Doktor Alim Yıldız, aşı çalışmalarına Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin de destek verdiğini belirtti.