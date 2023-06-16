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Asgari ücret zammı için rakam aralığı! Faruk Erdem tahmini zam oranını A Haber'de duyurdu

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Giriş: 16.06.2023 22:18
Türkiye'de milyonlarca çalışan asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zam oranını merak ederken Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem olası zam miktarını A Haber ekranlarında değerlendirdi. Faruk Erdem tahminini açıklarken rakam aralığı da verdi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
Asgari ücret zammı için rakam aralığı!
Asgari ücret zammı için rakam aralığı!
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