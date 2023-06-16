Asgari ücret zammı için rakam aralığı! Faruk Erdem tahmini zam oranını A Haber'de duyurdu

Türkiye'de milyonlarca çalışan asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zam oranını merak ederken Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem olası zam miktarını A Haber ekranlarında değerlendirdi. Faruk Erdem tahminini açıklarken rakam aralığı da verdi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...