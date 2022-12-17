17 Aralık 2022, Cumartesi
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Rakam konuşma zamanı! Taraflar ilk defa rakam konuşacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısı 20 Aralık Salı günü yapılacak. Toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu, bir işçinin günlük kalori ihtiyacı üzerinden yaptığı çalışmayı komisyon üyelerine sunacak. Tarafların rakamsal beklentilerini de ilk defa bu toplantıda dile getirmesi bekleniyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Tarık Zengin değerlendirdi.