Artı 1 TV'nin kurulmasında CHP'li vekilden milyonluk destek! Melik Yiğitel A Haber'de duyurdu

Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında Sezgin Baran Korkmaz ve kara para aklama tartışmalarına flaş açıklamalarda bulundu. Artı 1 TV'nin Sezgin Baran Korkmaz tarafından Ekim Alptekin'e kurdurulduğunu söyleyen Yiğitel, CHP'li bir milletvekilinin kanalın kurulması için toplandığı iddia edilen 40 milyon liranın 1 milyon lirasını ödediğini ifade etti. İşte detaylar...