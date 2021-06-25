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Artı 1 TV'nin kurulmasında CHP'li vekilden milyonluk destek! Melik Yiğitel A Haber'de duyurdu

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Giriş: 25.06.2021 22:56
Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında Sezgin Baran Korkmaz ve kara para aklama tartışmalarına flaş açıklamalarda bulundu. Artı 1 TV'nin Sezgin Baran Korkmaz tarafından Ekim Alptekin'e kurdurulduğunu söyleyen Yiğitel, CHP'li bir milletvekilinin kanalın kurulması için toplandığı iddia edilen 40 milyon liranın 1 milyon lirasını ödediğini ifade etti. İşte detaylar...
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