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Arşivden Çıkan Gerçek | Bir köyün yarım kalan hikayesi

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Giriş: 05.12.2022 11:55
Seçimden seçime el üstünde tutulur milletin efendisi olurdu köylü. Sonrasında ise rafa kaldırılan sandıklar gibi unutulurdu köylü kesimi. 1990’larda Hakkari’nin Armutözü Köyü’nde yaşananlarda böyle bir gerçekti. Köyde yaşananlar adeta masal gibi. Köprüsü var ama yolu yok. Yola ulaşma için yapılan köprüden sonra yol yok. Okul var ama 5 yıldır öğretmen yok. Sağlık ocağı var ama doktoru yok. Acil durumlarda hastalar at sırtında ya da kızakla hastaneye götürülüyor. Köyde telefon var ama santral hizmet vermiyor. Köyde elektrik var ama sürekli kesiliyor ve voltaj düşük. İşte 1990’larda köylünün durumu...
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Bir köyün yarım kalan hikayesi...
Bir köyün yarım kalan hikayesi...
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