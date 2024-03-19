Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete girdi! Açılış Başkan Erdoğan'dan

İstanbul ulaşımını rahatlatacak yeni bir metro hattı daha açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı bugün hizmete girdi. Başkan Erdoğan, metronun açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunurken, metronun 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağı müjdesini verdi.

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