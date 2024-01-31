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Arnavutköy için projeleri ne? Cumhur İttifakı'nın İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 16:24
Güncelleme:31.01.2024 16:27
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy'e hangi projeleri kazandıracak? Candaroğlu, A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'in sorularını yanıtladı. Candaroğlu, "Buraya hizmet etmek bizler için bir gurur." dedi. Mevcut İBB yönetimini eleştiren Candaroğlu, “Geçmiş 5 yıllık mevcut İBB yönetiminin İstanbul’da hizmet değil de İstanbulluyu bir hezimete uğrattığını gördük. Biz de bundan payımızı aldık. Ben açıkçası İBB’li yetkililerin Arnavutköy’ün yolunu bildiklerini zannetmiyorum.” ifadelerini kullandı.
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