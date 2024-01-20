Mustafa Candaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Arnavutköy Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

CUMHUR İTTİFAKI İSTANBUL ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Cumhur İttifakı İstanbul Arnavutköy belediye başkan adayı Mustafa Candaroğlu oldu.

MUSTAFA CANDAROĞLU KİMDİR?

Aslen Kastamonu Cideli olan Mustafa CANDAROĞLU, 5 Aralık 1984 yılında İstanbul Arnavutköy'de doğdu.



1996 yılında Boğazköy İlkokulu'dan, 1999 yılında Asfa Ortaokulu'ndan, 2002 yılında Sultan Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Lisans eğitimini Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi'de tamamlayan Candaroğlu, İç Mimarlık olarak 2008 yılında mezun oldu.

Askerliğini Kayseri Bölge Jandarma Komutanlığı'nda Kısa Dönem olarak tamamladı.

Askerlik sonrası Yüksek lisans Eğitimini İbni Haldun Üniversitesi Eğitim Kurumları İşletmeciliği dalında tamamlayan Candaroğlu, çeşitli STK'da gönüllü olarak görevler aldı.



Arnavutköy Kastamonulular Dernek Başkan Yardımcılığı,

Arnavutköy Spor Kulübü ve Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurullarında görev aldı.



Eğitim hayatı ve sosyal yaşamında daima siyasetin içinde bulunan Cardaroğlu,

2004 yılında Kıbrıs ÜNİAK Yönetim Kurulunda görev almış ve

2008 yılında Arnavutköy Belde Gençlik Kollarında siyasete aktif olarak girmiştir.

2009 yılında ilçe olan Arnavutköy'de İlçe Kongrelerinde sırasıyla,

• 2009 yılında Ana Kademe İlçe Yedek Yönetim Kurulu Üyesi,

• 2011 yılında Ana Kademe İlçe Yönetim kurulu Üyesi,

• 2013 yılında Ana Kademe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak AR-GE ve Yerel Yönetimlerden sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

• 2018 ve 2020 yılında yapılan Kongrelerde İlçe Başkanı seçilen Candaroğlu halen AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı görevine devam etmektedir.



Arnavutköy'de doğmuş, büyümüş ve yaşamakta olan Candaroğlu; Arnavutköy'de siyaset yapmaktan "Yaratılanı yaratandan ötürü severiz" ilkesiyle siyaset yapan AK Partide görev yapmaktan her daim mutluluk duymaktadır.

İş hayatında uzun süre aile şirketinde İç Mimar olarak görev aldıktan sonra, 2019 yılında kurucusu olduğu Arnavutköy Bilgi Kalem Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.



Evli 3 Çocuk babası olan Mustafa CANDAROĞLU iyi derece İngilizce bilmektedir.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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