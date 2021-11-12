12 Kasım 2021, Cuma
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Ara tatil ne zaman? Ara tatil nasıl değerlendirilmeli? Çocuklar ve ebeveynler ara tatilde neler yapmalı?
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili bugün çalıyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 15-19 Kasım arasında ilk ara tatiline başlayacak. Peki öğrenciler bir haftalık tatili nasıl değerlendirmeli? Aileler için bu önemli sorunun cevabını A Haber muhabiri Ece Altuğ’un konuğu olan Eğitimci Tolga Erdoğdu verdi.