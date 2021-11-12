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Ara tatil ne zaman? Ara tatil nasıl değerlendirilmeli? Çocuklar ve ebeveynler ara tatilde neler yapmalı?

A Haber
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Giriş: 12.11.2021 12:10
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili bugün çalıyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 15-19 Kasım arasında ilk ara tatiline başlayacak. Peki öğrenciler bir haftalık tatili nasıl değerlendirmeli? Aileler için bu önemli sorunun cevabını A Haber muhabiri Ece Altuğ’un konuğu olan Eğitimci Tolga Erdoğdu verdi.
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