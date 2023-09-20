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Anti-drone sistemi devreye alındı! Meclis'te yeni dönem için üst düzey güvenlik önlemleri alındı

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 15:36
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Anti-drone sistemi devreye alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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