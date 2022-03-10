10 Mart 2022, Perşembe
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Antalya’daki tarihi zirve sona erdi! Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’dan flaş açıklamalar
Antalya'da gerçekleştirilen tarihi zirvenin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba açıklamalarda bulundu. Kuleba, “Görüşme hem kolay hem zor geçti.” ifadelerini kullandı. Kuleba, “Lavrov insani koridor için kararlı tutum gösteremedi.” dedi ve “Çözüm olacaksan bu formatta yeni görüşmeler yapabiliriz” şeklinde konuştu.