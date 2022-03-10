Antalya’daki tarihi zirve sona erdi! Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’dan flaş açıklamalar

Antalya'da gerçekleştirilen tarihi zirvenin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba açıklamalarda bulundu. Kuleba, “Görüşme hem kolay hem zor geçti.” ifadelerini kullandı. Kuleba, “Lavrov insani koridor için kararlı tutum gösteremedi.” dedi ve “Çözüm olacaksan bu formatta yeni görüşmeler yapabiliriz” şeklinde konuştu.

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