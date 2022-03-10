Antalya’daki masadan barış çıkar mı? Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi?

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı harekat 15 gün yaşanırken insani koridorlar açıldı ama bazı bölgelerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Öte yandan tüm dünya gözünü Antalya’ya çevirmiş durumda. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla bir araya gelecek. Peki kritik zirveden barış çıkar mı? Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma sona erecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN