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17.12.2019
Antalya'da bankada soygun girişimi
Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Banka personeli ve içerdeki müşterileri çıkartıp güvenlik personelini rehin alan soyguncuyu etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.
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