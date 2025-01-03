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Antalya’da Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem! Uzman isim A Haber’de uyardı. Denizdeki depremlerden korkarız çünkü...

Antalya'da Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Uzman isim A Haber'de uyardı. Denizdeki depremlerden korkarız çünkü...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.01.2025 17:44
Antalya'nın Alanya ilçesi, 4.5 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Saat 16.51'de meydana gelen ve merkez üssü Akdeniz olan deprem, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. A Haber canlı yayına katılan deprem uzmanı Şükrü Ersoy Antalya Körfezi'nde aralıklarla depremlerin meydana geldiğini ifade ederken, "Antalya ve çevresinde tarihsel büyük depremler yok fakat depremsiz bölge dememizde uygun olmaz. Belkide bu bölgedeki depremlerin büyük depremler üretebilme periyotları uzun olabilir. Bu da bizim kayıtlarıma geçmemiş depremler olabilir. Eğer Antalya Körfezi'nde değilde Rodos açıklarında olsaydı o zaman farklı yorumlayacaktık. Çünkü neredeyse 9'a yakın deprem üretebilme potansiyeline sahip bir bölge. Büyük ihtimalle Afirka levhası ve Anadolu levhasının çarpıştığı bir bölümde meydana gelmiş olabilir." ifadelerini kullandı.
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Antalya’da Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem! Uzman isim A Haber’de uyardı. Denizdeki depremlerden korkarız çünkü...
Antalya’da Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem!
Antalya'da Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!
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