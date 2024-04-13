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Antalya Valisi A Haber'de: Mahsur kalan çocuklar var

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Giriş: 13.04.2024 00:14
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattındaki demirlerden biri yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı. Metrelerce yüksekten düşen kabinde bulunan 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. A Haber canlı yayının bağlanan Antalya Valisi Şahin " 9 kabini tahliye ettik 55 kişi tahliye edildi. 14 kabin ve 130 civarında vatandaşımız kabinlerde mahsur kaldı." dedi.
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