Antalya için gurur günü! Açılış Başkan Erdoğan’dan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni'nde, "Artık Antalya Havalimanımız dünyanın her köşesinden 82 milyon misafire hoş geldiniz diyebilecek kapasiteye ulaştı. Bu projeyi kamu-özel işbirliği modeliyle devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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