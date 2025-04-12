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Antalya için gurur günü! Açılış Başkan Erdoğan’dan

Antalya için gurur günü! Açılış Başkan Erdoğan'dan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 18:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni'nde, "Artık Antalya Havalimanımız dünyanın her köşesinden 82 milyon misafire hoş geldiniz diyebilecek kapasiteye ulaştı. Bu projeyi kamu-özel işbirliği modeliyle devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
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Antalya için gurur günü! Açılış Başkan Erdoğan’dan
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