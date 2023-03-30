Anketler mi meydanlar mı? PKK neden 14 Mayıs'ı bekliyor? Planı ne?

Sosyal medyadaki anket manipülasyonu ile ilgili A Haber’deki yayında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “En son Adıyaman'da gerçekleştirdiğimiz törende 20 bin kişi meydanı doldurdu. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu alanda olanlar da havalimanından alana gelene kadar yollardaki insanların yoğunluğu anlatılır gibi değildi. Meydanların dilidir aslolan ve meydanların dilinde bunu gördük." ifadelerini kullandı. Peki anketler mi meydanlar mı? İnce neden güle güle dedi? İnce 2018'deki 'Gel Bakalım Muharrem'in" rövanşını mı aldı? Terör örgütü PKK neden 14 Mayıs'ı bekliyor? Planı ne? Siyasetin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir değerlendirdi.

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