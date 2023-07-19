19 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara’nın hayalet mahallesi! 63 dairelik sitede tek başına

Ankara’nın hayalet mahallesi! 63 dairelik sitede tek başına

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.07.2023 17:00
Ankara Temelli'deki organize sanayi bölgesinde 25 bin konutluk bir proje için bir süre önce düğmeye basılmıştı. Çalışmalar tamamlandı, inşaatların da büyük kısmı bitti. Ancak binalara taşınmak isteyen yok. Sebebi ise mahalledeki alt yapı sorunu. İnternet ve su kısıtlı. Ulaşım ise hiç yok. Bölge artık 'hayalet mahalle' olarak adlandırılıyor. Tepkilerin odağında ise Ankara Büyükşehir Belediyesi var.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’nın hayalet mahallesi!
Ankara’nın hayalet mahallesi!
YKS sonuçları yarın açıklanacak!
YKS sonuçları yarın açıklanacak!
AK Parti’de seçim takvimi netleşmeye başladı
AK Parti'de seçim takvimi netleşmeye başladı
KKTC Cumhurbaşkanı A Haber’de
KKTC Cumhurbaşkanı A Haber'de
Su altı peri bacalarına dalış!
Su altı peri bacalarına dalış!
Çanakkale’nin yeşili siyaha döndü!
Çanakkale'nin yeşili siyaha döndü!
Adli tatil yarın başlıyor!
Adli tatil yarın başlıyor!
CHP’yi sarsan korsan toplantı: Haberimiz yoktu
CHP'yi sarsan korsan toplantı: Haberimiz yoktu
Hollanda ambargoyu kaldırdı!
Hollanda ambargoyu kaldırdı!
Ercan Havalimanı yeni terminali yarın açılıyor!
Ercan Havalimanı yeni terminali yarın açılıyor!
Babaya darbe planı! CHP’de kaset savaşları
Babaya darbe planı! CHP'de kaset savaşları
Paralel CHP şoku! Olağanüstü toplantı
Paralel CHP şoku! Olağanüstü toplantı
Daha Fazla Video Göster