19 Temmuz 2023, Çarşamba
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Ankara’nın hayalet mahallesi! 63 dairelik sitede tek başına
Ankara Temelli'deki organize sanayi bölgesinde 25 bin konutluk bir proje için bir süre önce düğmeye basılmıştı. Çalışmalar tamamlandı, inşaatların da büyük kısmı bitti. Ancak binalara taşınmak isteyen yok. Sebebi ise mahalledeki alt yapı sorunu. İnternet ve su kısıtlı. Ulaşım ise hiç yok. Bölge artık 'hayalet mahalle' olarak adlandırılıyor. Tepkilerin odağında ise Ankara Büyükşehir Belediyesi var.