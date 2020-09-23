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Ankara'daki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

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Giriş: 23.09.2020 20:32
Güncelleme:23.09.2020 20:32
Son dakika haberleri... Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimi olayının güvenlik kamerası kaydından elde edilen fotoğraf kareleri ortaya çıktı. Öte yandan vefat eden gencin babası sağlık personeli ve polislerden yaşananlardan dolayı özür diledi.
Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ait yeni görüntüler
Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ait yeni görüntüler
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