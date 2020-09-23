- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Ankara'daki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimi olayının güvenlik kamerası kaydından elde edilen fotoğraf kareleri ortaya çıktı. Öte yandan vefat eden gencin babası sağlık personeli ve polislerden yaşananlardan dolayı özür diledi.