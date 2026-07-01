CHP ceza davasının 6. duruşması bugün: Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiasıyla açılan davanın altıncı celsesi bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık hakkında hapis cezası ve siyasi yasak talebi bulunurken, davada İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. Ankara’daki sıcak gelişmeleri ve davanın detaylarını A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktardı.