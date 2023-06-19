20 Haziran 2023, Salı
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Ankara'da sağanak yağış sonrası can pazarı! Bir vatandaş son anda kurtarıldı
Ankara'da devam eden sağanak yağış hayatı felç ederken ABB tarafından temizlenmeyen ve üzerine asfalt dökülen mazgallar Ankaralılarının isyanına neden oldu. Akşam saatlerinde bir vatandaş etkili olan yağış nedeniyle ölümden dönerken, vatandaşlar Mansur Yavaş'a yoğun tepki gösterdi.