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Ankara'da sağanak yağış sonrası can pazarı! Bir vatandaş son anda kurtarıldı

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Giriş: 19.06.2023 23:25
Ankara'da devam eden sağanak yağış hayatı felç ederken ABB tarafından temizlenmeyen ve üzerine asfalt dökülen mazgallar Ankaralılarının isyanına neden oldu. Akşam saatlerinde bir vatandaş etkili olan yağış nedeniyle ölümden dönerken, vatandaşlar Mansur Yavaş'a yoğun tepki gösterdi.
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