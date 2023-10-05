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Ankara'da önemli temas! Türkiye'nin daveti üzerine gelmişti

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Giriş: 05.10.2023 15:28
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, daveti üzerine Türkiye'ye gelen Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas ile Ankara'da görüştü.
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