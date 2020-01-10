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10.01.2020

Ankara'da ekmeğe yapılan zamma Valilik "Dur" dedi

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen zam kararı, Ankara Valiliğinde toplanan komisyon tarafından iptal edildi. Buna göre, Ankara'da 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edilecek.

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