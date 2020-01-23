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23.01.2020

Ankara'da 3,8 ve 4.5 büyüklüğünde korutan depremler!

Ankara'da art arda iki deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 06.42'de yerin 7.05 kilometre altında 3.8 şiddetindeki depremin ardından saat 06.54'de yerin 13 kilometre altında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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