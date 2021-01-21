21 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara'da 116 yaşındaki iki kadına aşı yapıldı

Ankara'da 116 yaşındaki iki kadına aşı yapıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2021 15:20
Güncelleme:21.01.2021 15:31
SinoVac aşılarının Türkiye'ye gelmesinin ardından, kitlesel aşılama çalışmaları da başlamış oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün 85 yaş üstü vatandaşların da evlerinde aşılanacağını açıklaması ardından bugün aşılama çalışması başladı. Ankara'da ikisi de 116 yaşında olan Hatice Çoğalan ile Güllü Yücel'e evlerinde koronavirüs aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün 85 yaş üstü vatandaşların da evlerinde aşılanacağını açıklaması ardından bugün aşılama çalışması başladı.

Bu kapsamda Çankaya ilçesinde oturan ikisi de 116 yaşında olan Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel'in aşıları, sağlık görevlileri tarafından evlerinde yapıldı.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün 85 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlandı.

Çankaya ilçemizde 116 yaşlarındaki Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel teyzelerimize sağlık ekiplerimizin gözetiminde evlerinde aşıları yapıldı" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara'da 116 yaşındaki iki kadına aşı yapıldı
Ankara'da 116 yaşındaki iki kadına aşı yapıldı
Heykel belediyesi işbaşında!
Heykel belediyesi işbaşında!
Dünya basınında nasıl yankılandı?
Dünya basınında nasıl yankılandı?
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Anayasa Mahkemesi'nden Enis Berberoğlu kararı
Anayasa Mahkemesi'nden Enis Berberoğlu kararı
CHP'ye sert çıktı: Siz kimin militanısınız
CHP'ye sert çıktı: Siz kimin militanısınız
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye taciz ve tecavüz tepkisi
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye taciz ve tecavüz tepkisi
Sözcü'nün algı çalışması yine çöktü
Sözcü'nün algı çalışması yine çöktü
Varlık vergisi neydi?
Varlık vergisi neydi?
Bağdat'ta patlama anı
Bağdat'ta patlama anı
Son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Restoran ve kafeler ne zaman açılabilir?
Son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Restoran ve kafeler ne zaman açılabilir?
Aşılamada 3. adım! 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor
Aşılamada 3. adım! 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor
Daha Fazla Video Göster