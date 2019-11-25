Ankara Valiliği açıkladı: F-16'lar havalandı! S-400'ler ilk kez test edildi

Dün Ankara Valiliği, iki gün boyunca kent semalarında Valiliğin bilgisi dahilinde Hava Kuvvetlerine ait F-16'ların alçak uçuş yapacağını duyurdu. Bugün ve salı günü yapılacak testlerin S-400'lerle ilgili olacağı gelen bilgiler arasında...