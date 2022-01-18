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Ankara trafiği şakaya gelmedi! “Trafik sorununu çözdük” iddiası boş çıktı

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Giriş: 18.01.2022 15:41
Ankara'da giderek artan trafik sorununu çözdüklerini öne süren Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, gelen tepkilerin ardından çark etti. Şaka yaptığını ima eden Adnan Beker, "Trafik sorunu çözüldü dedim ama çözülmedi" dedi.
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