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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2023 14:49
Ankara Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor. 12 saatlik seyahat süresi iki saate düşüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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