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Ankara şifresi A Haber’de! Fotoğrafın dünyaya verdiği mesaj

Ankara şifresi A Haber’de! Fotoğrafın dünyaya verdiği mesaj

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 10:13
Barış masası Ukrayna olmadan Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ABD ile Rusya arasında kuruldu. Oyun dışı kalan Avrupalı liderler Paris’te Zelenskiy’i çağırmadan zirve düzenlendi. Masaların dışına itilen Ukrayna lideri Zelenskiy ise destek istemek için Türkiye’ye geldi. Ukrayna’nın yeraltı zenginliklerine göz diken Trump ise Ukrayna’ya yönelik eleştirilerde bulundu. Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
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Ankara şifresi A Haber’de! Fotoğrafın dünyaya verdiği mesaj
Fotoğrafın dünyaya verdiği mesaj
Fotoğrafın dünyaya verdiği mesaj
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