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Ankara kulislerinde İYİ Parti iddiaları! Kimler Genel Başkan olmak istiyor?

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Giriş: 27.11.2023 15:52
İYİ Parti'de Meral Akşener sonrası hesapları yapılıyor. Yerel seçimlerden sonra Meral Akşener'in “Genel Başkanlıktan” ayrılması ihtimaline karşılık, bazı isimlerin o koltuğa oturmak için hazırlık yaptığı iddia ediliyor. Koray Aydın, Buğra Kavuncu, Musavvat Dervişoğlu, Cihan Paçacı’nın ismi dillendiriliyor. İşte Ankara kulislerinde son haberler…
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