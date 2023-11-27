27 Kasım 2023, Pazartesi
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Ankara kulislerinde İYİ Parti iddiaları! Kimler Genel Başkan olmak istiyor?
İYİ Parti'de Meral Akşener sonrası hesapları yapılıyor. Yerel seçimlerden sonra Meral Akşener'in “Genel Başkanlıktan” ayrılması ihtimaline karşılık, bazı isimlerin o koltuğa oturmak için hazırlık yaptığı iddia ediliyor. Koray Aydın, Buğra Kavuncu, Musavvat Dervişoğlu, Cihan Paçacı’nın ismi dillendiriliyor. İşte Ankara kulislerinde son haberler…