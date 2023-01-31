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Ankara kulislerinde bomba Kılıçdaroğlu iddiasını A Haber'de açıkladı! İYİ Parti kendi adayını mı çıkaracak?

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Giriş: 31.01.2023 22:14
Güncelleme:31.01.2023 22:16
2023 seçimlerine kısa bir süre kalırken Millet İttifakı'ndaki adaylık krizi her geçen gün derinleşiyor. Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı "Ben Kemal, geliyorum" çıkışı gündem olurken İYİ Parti'nin bu söze nasıl bir reaksiyon vereceği merak ediliyor. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Ankara'da İYİ Parti için son kulis bilgilerini paylaştı. İşte detaylar...
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