17 Aralık 2023, Pazar
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Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir için temayül
AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalarına hız verdi. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında aday tespit komisyonu çalışmalarına devam ederken, bir ilk de yaşandı. Erdoğan, bazı iller için teşkilat üyelerine kimi aday görmek istediklerini sordu.