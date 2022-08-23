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Ankara emniyetinden terör propagandası yapan hesaplara operasyon: 6 şüpheli gözaltında

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.08.2022 15:58
Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulunan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
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