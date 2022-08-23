23 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ankara emniyetinden terör propagandası yapan hesaplara operasyon: 6 şüpheli gözaltında
Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulunan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.